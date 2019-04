Pienet noidat ovat liikkeellä palmusunnuntaina – lähetä kuva virpojista

Vaalien lisäksi tänä sunnuntaina on myös palmusunnuntai, eli liikkeellä on äänestäjien lisäksi pieniä virpojia. Toisille oikea virpomispäivä on palmusunnuntain sijaan lankalauantai, joten virpojiin voi törmätä vielä ensi viikon lauantaina.

Kävikö sinun ovellasi pieniä noitia? Lähetä meille kuva virpojista. Kokoamme kuvista kuvagallerian.

Voit lähettää kuvan joko viestillä numeroon 13222 tai verkkolomakkeen kautta.