Pienestä toritapahtumasta paisui Lakeuden suurin yleisötapahtuma – "Perunamarkkinat on näyteikkuna tyrnäväläisyyteen"

Monelle on päivänselvää, mihin suunnata syyskuun viimeisenä lauantaina. Tyrnävän Perunamarkkinat on käsite jo maakunnan ulkopuolellakin.

Tyrnävän kuntakeskuksessa järjestettävä markkinatapahtuma on Oulun eteläpuolisen lakeuden suurin yleisötapahtuma, sillä kuuden tunnin aikana yhteen paikkaan kokoontuu yli 10 000 ihmistä. Torimyyjiä on paikalla noin 150, ja ohjelmaa löytyy jokaiseen makuun.

Tapahtumat ovat laajentuneet torialueen ympärillekin: toimintaa on markkina-lavan lisäksi kunnantalon edustalla Tyrnävä-pihalla, Kirkkomännikon koululla, kirjaston pihalla, Kuulammen koululla ja Konemuseolla.

Kaiken lähtökohta on hyvän tekeminen. Tapahtuman järjestäjä, Tyrnävän Lions Club, ohjaa kertyneen tuoton hyväntekeväisyyteen – esimerkiksi lapsille, nuorille ja vähävaraisille perheille. Vuosittain jaettavaa kertyy kymmenen tuhannen euron verran.

– Jo järjestelyjen yhteydessä tue­taan usean yhdistyksen toimintaa. Osa rahasta jaetaan avustushakemusten perusteella, osa stipendeinä, markkinapäällikkö Jaakko Rahko summaa.

Tapahtuma alkoi kunnan järjestämänä pienimuotoisena toritapahtumana. Varhaisessa vaiheessa vetovastuun ottivat leijonat.

– Matinollin Antti ja Ylilaurin Eero vetivät tapahtumaa pitkään ja kehittivät sen pitkälle nykymuotoiseksi. Viime vuosien aikana tapahtumasta on tullut koko kunnan juttu. Leijonia on mukana järjestelyissä parikymmentä, mutta kaik­kiaan tapahtuman mahdollistaa reilun sadan tyrnäväläisen joukko, Rahko laskee.

Tänä vuonna uutta on esimerkiksi voimakilpailu Potato Power, jota on kehitelty urheiluseura Tyrnävän Tempauksen yleisurheilujaoksessa. Rantalakeus-maastojen päätösjuoksu puolestaan juostaan jo toista kertaa Perunajuoksuna.

– Oheistapahtumilla Perunamarkkinat voi laajentua vaikka kuinka suureksi. En usko tapahtuman kuitenkaan kasvavan kaksipäiväiseksi. Toki, jos intoa siihenkin on, voisi eri päivinä esitellä erilaisia teemoja. Yksin Leijonilla siihen ei rahkeet riitä.

Yhteistyökumppaneita leijonien on ollut helppo hankkia.

– Perunamarkkinat on näyteikkuna Tyrnävälle ja tyrnäväläisyyteen. Esimerkiksi Tyrnävä-pihalla esittäytyvät monet paikalliset yritykset. Mannerheimin Lastensuojeluliitto puolestaan järjestää ruokailumahdollisuuden.

Lions Club tekee merkittävää yhteistyötä paikallisten nuorten kanssa. Esimerkiksi yläkoulun yrittäjyysluokka on kiinteästi järjestelyissä mukana. Nuoret ovat luoneet markkinoille oman Instagram-tilin, he jakavat pääsylippuperunoita ja työskentelevät markkinatoimistolla. Lisäksi he vastaavat Pottu-Pena -maskottina toimimisesta.

– Yrittäjyysluokka huolehtii loppusiivouksesta. Se on iso asia. Tärkeä meille, mutta toivottavasti myös heille.

Tänäkin vuonna Kaarle-bussi kuljettaa ilmaiskyydillä markkinavieraita Oulusta. Bussi-isäntinä ja -emäntinä toimivat lukiolaiset, jotka kertovat markkinoista ja Tyrnävästä.

– Hyvin harvoin on ollut huono sää. Ja vaikka sataisikin, väki tulee paikalle, Jaakko Rahko tietää.

Perunamarkkinoista ja Tyrnävästä saa maistiaisen jo tulevan viikonlopun Likis-lähiruokatapahtumassa Oulun Kaukovainiolla. Siellä on tarjolla esimerkiksi perunaherkkuja.