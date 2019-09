Perunamarkkinat veti taas tuhansia kävijöitä Tyrnävällä – uutena ohjelmanumerona oli Potato Power -voimailukilpailu

Lauantaina järjestetyt Tyrnävän Perunamarkkinat saivat jälleen kerran väen liikkeelle. Tapahtuma pisti Tyrnävän keskustan suorastaan tulvimaan markkinatunnelmaa.

– Hyvin on päivä pyörähtänyt käyntiin. Ilma on suosinut. Näyttää, että väkeä on tullut mukavasti, iloitsi tapahtuman järjestäjänä toimivan Tyrnävän Lions Clubin presidentti Markku Rahko aamupäivän puolella.

Pitkät perinteet omaava tapahtuma on laajentunut vuosien varrella komeaan mittaan. Paikallisesta sadonkorjuujuhlasta on paisunut yli 10 000 vierailijan markkinatapahtuma. Markkina-alue ulottui nyt kirjaston edustalta aina kirkon ja kunnantalon kulmille saakka. Rahko muistutti, että tapahtuman lipputuotot lahjoitetaan kulujen jälkeen lyhentämättömänä paikallisille nuorisojärjestöille.

Markkinapäivästä oli selkeästi osattu rakentaa koko perhettä houkutteleva tapahtuma. Moni oli lähtenyt liikenteeseen lastensa kanssa. Tämän oli huomannut myös toista kertaa Perunamarkkinoilla myyjänä ollut Jorma Romppainen.

– Lapsia on paljon. Se on erittäin hyvä, että tänne tullaan koko perheen kanssa. Toivoisin tällaista henkeä muihinkin markkinatapahtumiin, mies mietti.

Myyntikojuista löytyi kaikkea aina kengänpohjallisista tuoreisiin leivonnaisiin. Yksi päivän hittituotteista näytti olevan Mikko Kukkohovin ja Miika Sirviön valmistama trombiperuna, jota saadakseen oli maltettava jonottaa melkoinen tovi.

Potato Power -kisassa ratkottiin Perunamarkkinoiden vahvin mies ja nainen. KUVA: Mirko Kovalainen

Tänä vuonna uutena ohjelmanumerona oli Potato Power -voimailukilpailu, jonka tuomarina toimi legendaarinen voimamies Markku Suonenvirta. Kisassa ratkottiin Perunamarkkinoiden vahvin mies ja nainen.

Tangokuningas Jarno Kokko oli yksi odotetuimpia esiintyjiä. Häntä kuulemaan olivat tulleet myös kempeleläiset Matti Hyppönen ja Eila Haapala.

– Olemme käyneet täällä monena syksynä. Se on tämä markkinameininki, mikä tänne vetää. Ja täällä näkee tuttuja, pariskunta tuumasi.

Tapahtuma kuulosti olevan monelle kävijälle perinne, jonka perässä tullaan kauempaakin. Yksi pitkän matkan takaa saapuneista oli Espoossa asuva Säde Luttinen.

– Joka vuosi tulen tänne tapahtuman perässä. Täällä käydessä tulee aina hyvä mieli, tyrnäväläislähtöinen Luttinen tunnelmoi.

Markkinatunnelman makuun olivat päässeet myös Luttisen lapset. Aslan-pojan kasvoilta loisti puhdas ilo, kun hän mutusteli suussaan markkinapäivän suurimpana herkkuna tunnettua metrilakua.