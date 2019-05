Pentti Pikkarainen Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun työelämäprofessoriksi

Pentti Pikkarainen on nimitetty Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun työelämäprofessoriksi, tiedottaa kauppakorkeakoulu.

Pikkarainen on taloustieteen ja rahoituksen asiantuntija. Hän on toiminut Suomen Pankissa ekonomistina (1982-1986, 1992-1994) ja useiden osastojen osastopäällikkönä (1994-2010). Pikkarainen on lisäksi toiminut Helsingin yliopiston kansantaloustieteen vs. apulaisprofessorina ja valtiovarainministeriön rahoitusmarkkinaosaston osastopäällikkönä.

Tiedotteen mukaan hän on myös osallistunut aktiivisesti EU-yhteistyöhön Frankfurtissa ja Brysselissä sekä ollut mukana muun muassa Pohjoismaiden investointipankin (NIB), Sitran ja valtiokonttorin toiminnassa.

Pikkarainen on suorittanut VTK (VTM) tutkinnon Helsingin yliopistossa (kansantaloustiede, tilastotiede) ja PhD-tutkinnon Kalifornian yliopistossa Los Angelesissa (UCLA, 1992, taloustiede).

Tiedotteen mukaan hänen kiinnostuksenkohteitaan ovat kansainvälinen rahatalous, rahoitusmarkkinat, talouden kasvu, julkinen hallinto ja poliittinen päätöksenteko. Tieteellisten julkaisujensa lisäksi Pikkarainen on kirjoittanut talouspolitiikkaa koskevia kirjoituksia, kolumneja ja blogeja.