Perinteisiä penkkareita juhlitaan torstaina ympäri Suomea, kun abien säännöllinen koulunkäynti on vihdoin päättynyt.



Laanilan lukion abit Siina Kärkkäinen, 19, Jenna Myllykangas, 18, ja Sanni Jylhänlahti, 18, havahtuivat suurimpaan koitokseensa vasta opintopistemäärän täyttymisen kynnyksellä.

Mieleistä penkkariasua ei meinannut löytyä millään.



Kolmikko otti ratkaisevan askeleen parempaan suuntaan lopulta vain viikko ennen h-hetkeä.



– Selasin Facebookissa Naistenhuone-nimistä ryhmää. Sain idean, kun ryhmän jäsenet muistelivat menneiden vuosien asusteitaan, Myllykangas sanoo.

Abien päivä on pitkä, joten juhlatunnelman on syytäkin olla kohdallaan. Onnensa kukkuloilla oleva opiskelijalauma suuntaa koululle jo aamukahdeksalta. Ohjelmassa on muun muassa ryhmäkuvan otto ja abigaala. Rekka-ajelu on edessä puolenpäivän jälkeen.



Reitin varrella päivystäville oululaisille on varattuna kilokaupalla makeisia.



– Ostin kuusi kiloa karkkia. En ole vielä harjoitellut tai edes suunnitellut heittotyylejä, Myllykangas paljastaa.



Keskustassa pörräämisen jälkeen abit jatkavat juhliaan pienemmissä porukoissa. Penkkareiden jatkot kestävät aamuun asti.



– Jatkoilla on varmasti melko paljon porukkaa. Täytyy pitää yllä railakasta menoa, Kärkkäinen ennakoi.

Oulun torstainen penkkarireitti kulkee Raatintien, Merikosken siltojen ja Kajaaninkadun kautta Kirkkokadulle. Kirkkokadulta huutavat abit suuntaavat Pakkahuoneenkadulle, josta matka jatkuu Isokadun ja Heikinkadun kautta takaisin Kirkkokadulle. Keskustan reitti kierretään kahteen kertaan.

KUVA: Oulun kaupunki

