Peltipoliisin kuva oli osittain epäselvä – Mies tuomittiin silti ylinopeudesta jättisakkoihin

Itse yksittäiseen tapaukseen sen enempää kantaa ottamatta, suomalainen oikeusjärjestelmä on uppoamassa suohon näiden mututuomioiden vuoksi. Jos tuomioita annetaan jatkuvasti ilman pitävää näyttöä ja niistä uutisoidaan näin, olemme suurissa ongelmissa. Se, että teknisesti puutteellinen näyttö hyväksytään todisteeksi, on kestämätön ajatus. En tiedä, mitä tässä tapauksessa sisältyy käsitteeseen "todistusaineisto kokonaisuutena", mutta ainakaan jutussa esille tuodut seikat eivät mielestäni riitä tuomioon. Jos käytössä on ollut tukevia todisteita, esimerkiksi paikannustietoja, niistä pitäisi kertoa myös uutisoinnissa, pitäisi kertoa myös se, jos niitä ei ole ollut.