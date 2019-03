On aivan turhaa väittää että ajokeli on haastava. Ei ole mitään haastavaa ajokeliä, tämän voin todeta sataprosenttisen varmasti. Ajan vuosittain 60.000km pohjoisen teillä, enkä ole 23 vuoden aikana koskaan kokenut ajokelin olevan mitenkään haastava.

Jos keli on huono,sitten ajetaan hiljaa. Jos keli on oikein huono, sitten ajetaan hyvin hiljaa. Ja joskus, ehkä kerran viidessä vuodessa kun keli on kauhea, sitten jäädään tien poskeen,tai huoltikselle, p-paikalle odottamaan suola-autoa,auraa tai vaikkapa myrskyn laantumista.

Aina, siis aina on kyse siitä mitä päätöksiä kuljettaja tekee. Sääolosuhteista onnettomuudet eivät johdu koskaan. Onnettomuudet,joista syytetään haastavia keliolosuhteita, ne johtuvat kuljettajan tekemistä virheellisistä valinnoista,tai kuvitelmasta että ajoneuvon turvaelektroniikka kompensoi tien liukkautta, tai huonoa näkyväisyyttä. Virheellisiä valintoja,liiallista luottoa omiin taitoihin,tai kyvyttömyyttä arvioida riskejä vallitsevassa kelissä.