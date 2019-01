Pelti kolisi Oulun iltapäiväliikenteessä kolmeen otteeseen lyhyen ajan sisään – peräänajo häiritsi liikennettä Pohjantiellä

Ajoin Linnanmaalle 80 km tunnissa vauhtia tasaisesti turvavälillä ja tilanteen mukaan liittymissä.

Uudet renkaat vielä, mutta liukasta oli.

Näytti siltä, etten 80 kilometrin ja liittymissä ajanut tarpeeksi hyvin, kun takapuskuriin kiilattiin, mutta ajoin rajoitusten mukaan turvavälillä, moottoritielle tulijoilla oli helppoa tulla, ohi mentiin reilulla vauhdilla vaikka polanteet oli aika pahat, onneksi tänään ei kuolonkolareita vielä ole tullut, hullua on meininki Pohjantiellä, missähän nämä on ajo opit saaneet, sanon suoraan ei noin ole kukaan opettanut ajamaan.

Palaan kotiin Mäntylään täältä Linnanmaalta Kiertotien kautta, sielläkin ajetaan liian lähellä, mutta eihän tässä ole kiirettä, ajetaan puskuri puskurissa kiinni moottoritiellä joka on suolalla tehty luisteluradaksi.