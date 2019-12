Pelastuslaitos varoittaa erittäin liukkaista kulkuväylistä – Oulun seudulla ollaan enimmäkseen vältytty liikenneonnettomuuksilta

Oulu-Koillismaan pelastuslaitos varoittaa liikkujia erittäin liukkaasta kelistä Facebookissa.

Liukkaisiin teihin voi varautua esimerkiksi nastakengillä ja varovaisella etenemisellä, pelastuslaitos muistuttaa.

Myös Oulun kaupungin liukastumisvaroituspalvelu on antanut varoituksen vaarallisen liukkaista kulkuväylistä.

Ilmatieteen laitos huomauttaa mahdollisesti vaarallisesta ajo- ja liikkumiskelistä muun muassa Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa.

Liikenneonnettomuuksia toistaiseksi vain yksi

Oulun seudulla ei kello kymmeneen mennessä olla kärsitty liukkaan kelin aiheuttamista kolareista yhtä lukuun ottamatta.

– Limingantullissa oli peltikolari Nuottasaarentien ja Limingantien risteyksessä, se on toistaiseksi ainoa. Vielä ainakaan liukas keli näy onnettomuuksien osalta, mikä on tosi hyvä juttu, Oulun poliisin johtokeskuksesta kerrotaan.

Myöskään Oulun tieliikennekeskuksen tietoon ei ole tullut muita kuin Limingantullin onnettomuus.

– Liukkaudesta on tullut meille ilmoituksia, mutta niitä tulee lähinnä pienemmiltä teiltä. Valta- ja kantateillä on kuitenkin suhteellisen hyvä keli. Ulosajoilta ja vastaavilta on nyt säästytty, päivystäjä Pasi Mällinen kertoo.

Liikennemäärät ovat olleet Oulun seudulla maanantaina tavallista pienempiä. Moottoritiellä ei ollut aamuruuhkaa, Mällinen sanoo.

Juttua päivitetty kello 9.54 ja 10.04: lisätty poliisin ja tieliikennekeskuksen kommentit.