Pelastuslaitoksen ja poliisin Oulun Merijalinrannasta pelastama Toivo-kuutti toimitettiin Ranualle kuntoutukseen – katso video hylkeenpoikasen pelastusoperaatiosta

Kuutti on joutunut eroon emostaan, nyt emo varmaankin hakee pikkuista kuuttiaan. Kuutti pitää palauttaa vesistöön löytöpaikan lähelle. Ranualla kuutti syö laadukasta tuoretta kalaa kun toipuu emosta eroon joutumisen aiheuttaneesta shokista. Toivottavasti Ranuan eläinpuiston eläinten hoitajilla on kokemusta kuuteista, kokemus on tärkeä tässä tilanteessa.