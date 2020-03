Pekka Aittakumpu Turvallinen Oulu -keskustelusta: "Sananvapauden varjolla häiritseminen tai kiusaaminen on yksiselitteisesti väärin"

Kansanedustaja ja Oulun kaupunginvaltuutettu Pekka Aittakumpu (kesk.) toivoo yhteistyötä verkkohäirinnön ehkäisemiseksi.

Aittakummun mukaan ihmisten on yhdessä otettava kantaa ja tuomittava asiaton käytös sekä pohdittava keinoja, joilla kaikille turvataan mahdollisuus osallistua keskusteluun ilman pelkoa.

Aittakumpu viittaa tiedotteessaan Turvallinen Oulu -hankkeen ympärillä velloneeseen keskusteluun.

Hankkeen työntekijöiden kuvaamaa videota on levitetty viime päivinä laajalti sosiaalisessa mediassa. Videota ovat levittäneen muun muassa oululainen Aidon suomalaisen yhteislistan kaupunginvaltuutettu ja hänen varavaltuutettunsa. Viikonloppuna myös yhdysvaltalainen näyttelijä James Woods jakoi videon ivallisten saatesanojen kera.

Aittakumpu toteaa, että jotkut vetoavat sananvapauteen saadakseen häiritä ja kiusata somessa ja verkossa.

– Sananvapauden varjolla häiritseminen tai kiusaaminen on yksiselitteisesti väärin. On erikoista, että asian joutuu erikseen sanomaan, mutta häirintä on väärin myös silloin kun sen tekee verkossa, Aittakumpu sanoo.

Aittakumpu kertoo olevansa pahoillaan asiattomuuksista, joita jotkut Oulun kaupunginvaltuutetut sekä kaupungin työntekijät ovat joutuneet kokemaan viime päivien Turvallinen Oulu -hankkeen ympärillä käydyn keskustelun myötä.