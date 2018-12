Paukkeen täyttämä ilta on taas käsillä, mutta kansalaisaloite tähtää räjäyttelyn rajoittamiseen – Pitäisikö rakettien myynti kuluttajille kieltää?

Kyllä alkaa mennä jo naurettavaksi!!! Mulla itellänikin on kaksi koiraa ja uuden vuoden vietän jälleem yksin, mutta aion ampua raketteja! Rakastan ampua niitä ja se piiiiiitkä perinne! Mutta pitäis tarkemmin aikaa seurata! Koska todella monet ampuu seuraavan päivänki! Meillä koira oli paniikissa kokonaisen viikon ku mentiin ulos seukki päivänä niin joku idiootti sillon alko paukutteleen nii se säikähti ja tosiaan viikon päivät aristeli ulkona!! Et kyllä se 12 tuntia pitää riittää siihen ampumiseen! Kello 18 - kello 6.00.. ei enää sen jälkeen! Vaikka mun puolesta sais loppua jo 4ltä! Mut nyt menee jo yli että raketteihin jo puututaan hohhoijaa!! Enemmin antaa ampua mutta niistä kellon ajoista ON PIDETTÄVÄ KIINNI! Joku seuraamus niistäkin nii jospa se loppuis ajan kans