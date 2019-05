Passeja toimitettu väärille henkilöille, ainakin yksi tapaus Oulussakin – poliisihallituksen mielestä kysymys on yksittäisistä tapauksista

Passien valmistaja Gemalto Oy on postituksessa tapahtuneen teknisen virheen vuoksi toimittanut huhtikuussa passeja väärille henkilöille.

Ylitarkastaja Juhani Ruutu Poliisihallituksesta toteaa, että nyt ei voi puhua isosta ongelmasta, vaan pikemminkin kysymys on muutamasta yksittäisestä tapauksesta.

– En puhu tarkoista määristä, mutta alle kymmenen asiakirjaa on joutunut väärään kuoreen. Postituskoneessa on tapahtunut virhe, jonka johdosta asiakirjat on luovutettu väärälle henkilölle, Ruutu selventää.

Asiakirjoja toimitetaan asiakkaille noin miljoona kappaletta vuodessa. Ruutu ei halua vähätellä eikä puolustella asiaa, vaikka kysymys on yksittäisistä tapauksista.

– Jokainen tapaus on liikaa, se on ihan selvää. Asia on otettu asiakirjojen toimittajan kanssa puheeksi. Prosesseja seurataan erityisellä tarkkuudella.

Kun asiakirja menee väärälle ihmiselle, siihen liittyy aina riskejä. Nyt onneksi kaikki asiakirjat ovat palautuneet takaisin. Ruutu muistuttaa, että toimintaprosessin turvallisuus on erittäin tärkeää.

– Tämän valitettavan tapahtuman vuoksi prosesseja on muutettu siten, että tällaisia ei pääse tapahtumaan jatkossa.

Kalevaan yhteyttä ottanut lukija kertoo tilanneensa huhtikuun alussa passin, joka toimitettiin Haukiputaan R-kioskille. Hän sai väärän henkilön passin.

– Palauttaessani väärää passia poliisilaitokselle Saaristonkadulle, minua ohjeistettiin palauttamaan passi sinne, mistä olin sen hakenutkin. Siellä kioskin yrittäjä kertoi, että vastaavanlaista oli tapahtunut huhtikuun alussa valmistetuista ja lähetetyistä passeista, lukija kertaa tapahtumia.

Ylitarkastaja Ruutu kertoo, että jos välittömästi huomaa saaneensa väärän henkilön passin esimerkiksi R-kioskilla, sen voi palauttaa suoraan takaisin, mutta tässä tapauksessa passi olisi voitu ottaa vastaan poliisiasemallakin.

– Poliisiasemaltakin voi palauttaa se takaisin passin valmistajalle. Se menee käsiteltäväksi uudelleen. Siellä katsotaan, että asiakirja on kunnossa. Jos siinä on jotakin huomautettava, asiakirja tuhotaan ja asiakkaalle laitetaan uusi asiakirja, Ruutu sanoo.