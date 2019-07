Pari kysymystä: Miksi Kiimingin ekopisteitä on lopetettu?

Jäälin Rinki-ekopiste osoitteessa Kehätie 1 on lopettanut toimintansa eikä korvaavaa paikkaa ole vielä löytynyt. Myös Somerovaarantien/Käpykujan ekopiste Arkalassa ja Koitelinkoskentien/Kokkokankaantien ekopiste Koitelinkoskella ovat poistuneet käytöstä. Kiimingin S-marketin ekopisteellä kerätään yhä lasia, metallia, kartonkia ja muovia. Pisteellä on myös puristimet kartonki- ja muovipakkauksille, joten jätteitä pitäisi mahtua pisteelle paljon.

Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy:lle voi ilmoittaa, jos keräyssäiliöt ovat täynnä. Jätteitä ei saa jättää maahan säiliöiden viereen.

Miksi Kiimingin ekopisteet on lopetettu, Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy:n Länsi- ja Pohjois-Suomen aluepäällikkö Harri Patana?

– Olimme vuokralla näissä pisteissä, jotka poistettiin. Ne olivat Kiertokaaren omistamia säiliöitä, jotka poistettiin sieltä kokonaan. Sitten katsottiin, ettei ole niin paljon materiaalikertymää, että siellä kannattaa jatkossa olla.

Onko tilalle tulossa uusia pisteitä?

– Jäälin osalta etsitään nyt korvaavaa pistettä, mutta vielä ei ole löytynyt. Aikataulua ei ole vielä ollenkaan tiedossa.

Koitelinkoskelle tai Arkalaan ei tehdä korvaavia pisteitä. Millä perusteella pisteitä lopetetaan?

– Jos tulee muutoksia kiinteistöjen omistussuhteisiin, niin voi tulla muutos, tai sen takia, että ekopisteeseen ei vaan kerry materiaalia. Ei kannata ylläpitää sellaista pistettä, johon ei tule materiaalia.

Kiimingin S-marketin ekopisteellä on välillä ollut ruuhkaa, onko siellä lisätty tyhjennysvälejä?

– S-marketin piste on keskellä Kiimingin keskustaa, ja poistuvat pisteetkin varmaan omalta osaltaan tuovat sinne enemmän materiaalia. Varsinkin kesäaikaan rytmit muuttuvat ja jäteastioiden täyttymistä seurataan. Tyhjennysvälejä myöskin harvennetaan, jos ei tule materiaalia. Sen takiahan voi olla, että jossain on hetkellisesti ylitäyttöä ennen kuin se huomataan ja reagoidaan, ja sen jälkeen tyhjennysväli on taas kunnossa. Tämä rytmien muutos on jokapäiväistä toimintaa.

Kuinka usein ekopisteitä tyhjennetään?

– Ei ole yhtä vastausta, koska kaikki pisteet ovat vähän erilaisia. Tyhjennykset menee ihan pisteen mukaan, eli ekopisteiden eri jakeiden täyttöasteita seurataan ja niitä muutetaan sen mukaan koko ajan.