Parasta on kuulemma pakko kehua – Eurofighter-hankkeen edustajat käväisivät Oulussa markkinoimassa monitoimihävittäjäänsä

Suomen seuraava suuri hävittäjähankinta eli nykyisten Hornetien korvaaminen uusilla koneilla vuoteen 2025 mennessä on saanut alan kauppiaat jalkautumaan myös Suomen maakuntiin.

Torstaina Oulun kaupunginkirjastolle Ilmailumuseoyhdistyksen Oulun alueen jäsenten vieraiksi pölähtivät yhteiseurooppalaisen Eurofighter-hankkeen edustajat

Mutta miksi ihmeessä isoa, kansainvälistä hävittäjävalmistajaa sitten kiinnostaa, mitä tavalliset pulliaiset asiasta ajattelevat?

– Haluamme tehdä toimintaamme ja Eurofighter Typhoonia tunnetuksi. Haluamme ihmisten ymmärtävän, keitä olemme ja mitä teemme, Matthew Squires brittikonserni BAE Systemsin viestinnästä kertoi.

Eurofighter Typhoonia kehumaan on värvätty myös hävittäjän kehitystyössä tiiviisti mukana oleva Britannian ilmavoimien entinen hävittäjälentäjä Paul Smith, joka tuntee koneen kuin omat taskunsa. Smithin mukaan Typhoon on ilman muuta paras vaihtoehto Suomelle, joten sitä on myös helppo kehua

– Se on nopeampi, ketterämpi, tehokkaampi ja monikäyttöisempi kuin kilpailijansa. Typhoon pärjää hyvin myös Suomen talvisissa olosuhteissa, Smith hehkutti.