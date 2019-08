Pappi, toimittaja ja kansanedustaja – kotihoidon tuen puolustaminen sai Pekka Aittakummun toimimaan

Kyllä äitien kannattaisi miettiä omaakin tulevaisuuttaan. Vastikään työntekijöitä rekrytoineena mieluummin valitsin vastavalmistuneen jolla on kuitenkin työharjoittelut vastikään suoritettuna, kuin henkilön joka on valmistunut 7-8 vuotta sitten ja heti valmistumisensa jälkeen jäänyt kotiin hoitamaan lapsia. Sitten kun nuorimmaiset jäävät kotihoidontuen ulkopuolelle, havahtuu vanhempi hakemaan töitä.

Kotihoidontuella on lähes poikkeuksetta aina äiti, joten tukimuoto on erittäin voimakkaasti naisia syrjivä ja tehokkaasti työelämästä syrjäyttävä. Kun omalta alalta ei saada töitä, lähdetään kouluttautumaan uudelle alalle, ja koko koulutus ja yhteiskunnan sekä yksilön panostukset siihen menevät hukkaan.

Suomessa on päivähoitojärjestelmä, joka ei millään lailla pilaa lapsia, vaan antaa heille myös kodin ulkopuolisia mahdollisuuksia.