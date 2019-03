Oulun tehdas on kannattava ollut aina ihan maailmanennätysluokkaa vielä vähän aikaa sitten, kaksi isoa konetta painaa hienopaperia huipputehokkaasti tarvittaessa täysillä maailmalle, jonka kysyntä on maailmalla viime vuosina vähettynyt radikaalisesti, hienopaperin kulutus laskenut, tarjontaa on liikaa, eikä sitä varastoon voi tehdä.

Tämähän on ollut vuosia tiedossa Oulussa, että Enzo suunnittelee kartonkitehdasta Ouluun paperitehtaiden paikalle, joten luottoa on, onko valitusprosessit syöneet uskon, nyt näyttää siltä, että ensin tehdään yksi.

Lupamenettely on ollut kuulemma pitkä prosessi, kaikki haluavat valittaa milloin mistäkin, työpaikat heille ainakin Oulussa sivuseikkoja.

Etelässä ei vastaavia valituksia ole, kaikki otetaan innolla vastaan, siellä kaikki menee nopeasti läpi, normaalin byrokratian rattaissa.

PS. hyvä esimerkki Oulusta Viinivaaran pohjavesi varajärjestelmä, joka on jo varmasti yli 20 vuotta varmasti ollut aina joka kerran uusien valitusten takia myöhässä ja Oulusta puuttuu sellainen vaadittu varajärjestelmä.

Valittajat pilaa kaiken, missä 10 vuotta sitten tulossa ollut huvipuisto Ouluun ja 400 työpaikka!!