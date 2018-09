PAMin mielenilmaus pysäytti työt pariksi minuutiksi Ruskon ja Raahen K-Citymarketeissa

PAMin isopalkkaisten siellä taas organisoimassa ”hyvän mielen mielenilmauksia”. He eivät maksa veroja ja aikovat nyt isosti tukea vasemmiston vaalikampanjaa. He myös vastustivat aukioloaikojen lisäämistä, mikä on tuonut alalle tuhansia uusia työpaikkoja. Mutta kun oma valta murenee, niin se on paha...