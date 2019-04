Palopäällikkö Hailuodon tilanteesta: "Meille on aina ongelmallinen tilanne, kun lauttaliikenne on poikki eikä jäätiekään ole käytössä"

Oulu-Koillismaan pelastuslaitos on reagoinut Hailuodon lauttaliikenteen keskeytykseen. Pelastuslaitos varmisti aamulla, että se saa tarvittaessa virka-apua Merivartiostolta, kertoo palopäällikkö Petri Hintikka.

Tarvittaessa apuun lentää rajahelikopteri Rovaniemeltä noin tunnin varoitusajalla. Apua löytyy myös Virpiniemestä ilmatyynyaluksen muodossa, joka ehtii paikalle kymmenissä minuuteissa.

– Valmiutemme perustuu nyt Hailuodon omaan valmiuteen, Hintikka sanoo.

Hailuodossa on oma paloasema ja vapaaehtoisia sopimuspalokuntalaisia. Lisäksi saaressa on kalustoa, kuten sammutusauto ja maastopelastuskalustoa.

Myös ensihoito on Hailuodossa pelastuslaitoksen vastuulla. Siitä pitää huolen saaressa toimiva ensivasteyksikkö, ja avuksi saadaan tarvittaessa lääkärihelikopteri.

– Kyllä turvallisin mielin voi olla. Henkilövahinkojen torjunta on aina ensisijaista, ja uskon, että henkilöturvallisuus on turvattu tälläkin hetkellä. Sitä on vaikea arvioida, kuinka isoiksi omaisuusvahingot paisuisivat mahdollisen ison tulipalon takia, Hintikka toteaa.

– Meille on aina ongelmallinen tilanne, kun lauttaliikenne on poikki eikä jäätiekään ole käytössä.

Viimeksi pelastuslaitos joutui miettimään avun kuljettamista Hailuotoon ilman lauttayhteyttä ja jäätietä lauttalakon aikaan keväällä 2017.

Hintikka muistelee, että käytännössä saareen ei ole tarvinnut viedä apujoukkoja ilman lauttaa tai jäätietä.

Isoa ja raskasta kalustoa, kuten säiliöautoja, ei saareen nyt saada kuljetettua, Hintikka kertoo. Vedensaanti sammutustöissä pitää ratkaista muutoin, esimerkiksi luonnonvettä käyttämällä.