Paloautot ja poliisiauto kiinnostivat väkeä Kempeleen 112-tapahtumassa Zeppelinissä

Vuodesta 1997 lähtien pidetty turvallisuutta korostava 112-päivä pidettiin tiistaina. Kempeleen tapahtumassa lapset tutustuivat hälytysajoneuvojen toimintaan.

Zeppelinin hämärällä parkkipaikalla välkkyy parin paloauton, ambulanssin ja yhden poliisiauton siniset hälytysvalot. Muuten voisi hetken kuvitella olevansa onnettomuuspaikalla, mutta paikalle virtaa valtoimenaan lapsia vanhempansa perässään.

Hälytysajoneuvot ovat varma perheen pienimpiä houkuttava vetonaula. Ihmeissään on myös kohta kaksivuotias kempeleläinen Nooa, joka on tullut 112-tapahtumaan ihan läheltä parin kilometrin päästä vanhempiensa Reeta ja Antti Moilasen kanssa.

– Kyllähän tämä herra puhuu aina paljon paloautoista, mutta kyllä poliisiautokin on kiinnostava, Reeta Moilanen sanoo.

Hän kertoo, että perheessä varaudutaan normaalilla tavalla onnettomuuksiin. Autossa on vaadittavat sammuttimet ja muut turvavälineet.

– Meillä on uusi talo, ja kaikki palohälyttimet ynnä muut ovat varmasti kunnossa. Turvallisuus on koko ajan mielessä. Kun kotona on tämmöinen vipeltäjä, aina on pikku vaara olemassa, ja pitää olla tarkkana

Noel, 5, ja Marius, 3, tutustuvat isänsä Markus Jokelaisen kanssa poliisiautoon, jota esittelee nuorempi konstaapeli Iikka Lesonen Oulun poliisista.

– Tämä on normaalissa partiokäytössä oleva farmarimallin poliisiauto. Se ei ole Ford, vaan merkki on Skoda, hän selventää pojille ja isälle.

Kempeleen tapahtuma järjestettiin tiistaina kahdessa paikassa. Pihan autoesittelyjen lisäksi väki sai tutustua sisällä Zeppelinin keskustorilla turvallisuuteen liittyvien tahojen esittelypöytiin. KUVA: Jukka-Pekka Moilanen

Autolla voidaan kuljettaa tarvittaessa poliisin asiakkaiksi joutuneita tai päässeitä. Varusteet ovat suurin piirtein samat kuin vähän isommassa, maijaksi kutsutussa poliisiautossa.

– Siellä on kypärät, raskaammat luotiliivit ja kilpiä, joilla voidaan suojautua. On myös piikkimatto, jolla voidaan tarvittaessa pysäyttää auto, jos se ajaa karkuun poliisia. Piikkimattoon ajaessaan auton renkaat puhkeavat, ja sillä saadaan auton vauhti vähenemään, Lesonen kertoo selvästi erittäin kiinnostuneelle yleisölleen.

Markus Jokelainen kertoo, että kotoa löytyy palovaroittimien lisäksi sammutusvälineitä, kuten sammutuspeitto.

– Perusmaalaisjärjellä ja liikennekasvatuksella kun mennään, voi koettaa varautua vaaratilanteisiin. Katsellaan ympärille eikä rynnitä suinpäin. Ei meillä kuitenkaan ylikorosteta varovaisuutta. Kotiautomaatiojärjestelmä helpottaa kotona turvallisuuden tunnetta ja mielenrauhaa. Jos esimerkiksi lähdemme pidemmäksi aikaa pois, vedet menevät kiinni, hän pohtii.

112-päivä on Suomen turvallisuustoimijoiden vuodesta 1997 lähtien toteutettu yhteinen kampanja arjen turvallisuuden parantamiseksi. Se pyrkii kiinnittämään suomalaisten huomion tapaturmien ja vahinkojen ennaltaehkäisyyn kotona, töissä ja vapaa-ajalla. Ajatuksena on, että pienillä arjen teoilla ja valinnoilla kaikki voivat parantaa turvallisuutta.

