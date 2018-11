Paloasemien sisäilmaongelmat puhuttavat – syöpään sairastunut oululainen palomies ei halua syyttää ketään

Oululainen 58-vuotias palomies joutui syövän vuoksi jäämään sairauslomalle hieman toista vuotta sitten. Nimettömänä pysyvä mies kertoo, että tutkimukset lähtivät liikkeelle pari vuotta sitten työterveystarkastuksen yhteydessä.

Palomies ei usko sairautensa johtuvan sisäilmaongelmista, vaan johtuvan enemmän jostakin muusta pitkäaikaisesta altistumisesta. Hän muistuttaa, että palomiehillä esiintyy yleisesti ottaen syöpää enemmän kuin keskivertoihmisillä.

– Kuormitus tulee sieltä palamistuotteista ja näistä palamisjätteistä, joita siirtyy ihon läpi. Jälkiraivaustilanteissa ja kaluston huoltotilanteissa näille jätteille altistutaan.

Palomies ei syytä ketään. Hänen mukaansa työnantaja on pyrkinyt muuttamaan asioita sen mukaisesti kuin uutta tietoa on tullut.

Raksilan paloasemalla 1980-luvun lopulta lähtien työskennelleen palomiehen mukaan sisäilmaongelmia on ollut pitkään.

– Hyvin iso osa porukasta ei enää pysty Raksilaan tulemaan töihin, joten eri asemien välistä työkiertoa ei miehistölle pystytä järjestämään. Yhdellä Suomen vilkkaimmista paloasemista altistusta tulee muutamille henkilöille keskimäärin enemmän kuin muille.

Vanhojen asemien ongelmista päästään, kun pitkään suunniteltuja uusia paloasemia saataisiin vihdoin rakennettua.

– Uusilla asemilla asiat on mietitty paljon pidemmälle ja huoltoasiat on mahdollisuus järjestää paremmin. Tilanteiden jälkeinen huolto, jotta kamppeet saadaan pestyä ja puhtaaksi takaisin käyttöön, on valtavan iso homma.