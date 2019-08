Pala Rotuaarin historiaa on myynnissä – Oulun kaupunki myy vanhoja tiernatähtiä eniten tarjoaville, ja ne voivat kohta valaista kenen tahansa kotipihaa

Rotuaarin vanhat joulunajan valotähdet, tiernatähtinä tunnetut jouluvalot, ovat myynnissä. Kaupunki kauppaa tähtiä julkisen sektorin nettihuutokaupassa kiertonet.fi:ssä eniten tarjoavalle.

– Hinta on se, mitä ihmiset tarjoavat. Meillä ei ole mitään tavoitehintaa, kertoo Oulun kaupungilta teknisen isännöinnin harjoittelija Paula Korkeamaa, joka on vastuussa tähtien myymisestä.

Tähdet voivat siis lähteä ostajan matkaan varsin edullisesti. Torstaina puolenpäivän aikaan yhdestäkään tähdestä ei ollut vielä tarjottu rahaa.

Tähtiä ei myöskään ensisijaisesti kaupata joko yksityishenkilöille tai yrityksille, vaan kuka tahansa on tervetullut huutokauppakisaan.

Myytäviä tähtiä on yhteensä 59 kappaletta. Kaupunki myy jokaisen vanhoista tiernatähdistä.

– Emme jätä itsellemme yhtään muistoksi, naurahtaa Korkeamaa.

Tähdet ovat vaihtelevassa kunnossa

Korkeamaan mukaan tähtien huutokauppaaminen liittyy kaupungin varikon tyhjentämiseen, sillä varikon tilalle on tulossa asuinrakennuksia. Varikolta pitää saada ylimääräistä tavaraa pois, ja esimerkiksi tiernatähdet ovat lojuneet varikolla jo vuosia sen jälkeen, kun ne poistuivat käytöstä.

Poisheittämisen sijaan kaupunki haluaa mieluummin laittaa tavaraa kiertoon silloin, kun se on mahdollista.

Tähdet ovat Korkeamaan mukaan vaihtelevassa kunnossa, eikä niiden toimivuudesta ole takeita. Joissakin tähdissä on yhä sisällä lamppu, ja niissä on myös omat sähköjohdot.

– Osassa valaistus saattaa toimia, Korkeamaa kertoo.

Kaupungin rakennusvalvonnasta on saatu lupa tähtien myymiselle. Tähdet on tarkoitettu pääasiassa ulkokäyttöön niiden suuren koon vuoksi. Tähden halkaisija on 1,5 metriä ja syvyys 21 senttimetriä.

Osassa tähdistä niiden kangas on hieman repeytynyt. Kankaat saa kuitenkin irti pesua ja korjausta varten. Korkeamaa arvelee, että repeytyneitä tähtiä voisi korjatakin tukikankaalla.

Ennen ostopäätöstä tähtiä voi myös päästä katsomaan. Niille on järjestetty näyttö keskiviikkona 4.9. kello 15–16. Tähtien huutokauppa päättyy sunnuntaina 8.9. kello 22. Onnelliset uudet omistajat saavat noutaa tähdet itselleen perjantaina 13.9.

Paula Korkeamaalla on uskoa siihen, että ainakin muutama tähdistä menee kaupaksi – ovathan ne pala Rotuaarin historiaa.

– Ihmisillä on paljon muistoja näistä tähdistä. Jotkut eivät ole pitäneet niistä, jotkut ovat rakastaneet. Toisen roska voi olla toisen aarre, Korkeamaa sanoo.

Tiernatähdet olivat viimeistä kertaa käytössä Rotuaarilla jouluna 2011. Sen jälkeen Rotuaarilla tehtiin remontti, jonka yhteydessä myös valotolpat vaihdettiin. Näihin tolppiin ei enää voinut kiinnittää tiernatähtiä.