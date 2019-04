Pakkausmuovia ja biojätettä kerätään kaikilta tapahtumassa Rotuaarin aukiolla Oulussa

Oulussa järjestetään perjantaina 26. huhtikuuta kello 14-18 Rotuaarin aukiolla tapahtuma, jonne kaikkien toivotaan tuovan muovipakkauksia.



Rotuaarilla ovat paikalla muun muassa Yle, Pikku Kakkonen ja I love muovi -kampanjan BIO-18 jäteauto, jonne voi tuoda muovipakkauksia kaupunkienväliseen keräyskisaan koko tapahtuman ajan.



Oulun erikoisuutena tapahtumaan voi tuoda myös biojätteensä, koska BIO-18 jäteauto nimensä mukaisesti kulkee biojätteillä. Tapahtumassa mukana myös Kiertokaaren vaarallisten jätteiden keräysauto.

Oululaiset ovat tervetulleita juttelemaan ja kyselemään tarkemmin Oulun alueen kierrättämismahdollisuuksista.



Rotuaarin aukiolla nähdään lukiolaisryhmä Artenin suunnittelema yhteisötaideteos, jonka teemana ovat ympäristön sankarit ja maapallon suojeleminen muoviaallolta.

Jokainen on tervetullut toteuttamaan teosta: mukaan voi tuoda pakkausmuovia ja ohjeet yhteisötaideteoksen tekemiseen saa paikan päältä.

Oulun kaupungin teltassa on nähtävillä Unelmien kaupunki -kaupunkisuunnittelukisan töitä. Myös OSAO on mukana päivän tapahtumassa tuomalla paikalle muovipaalaimen. Tapahtumaa tahdittaa DJ Iljana ja juontaa YleXltä tuttu Tommi Manninen.



Rotuaarin lavan ohjelma 26.4.



Klo 14-15 Liikkuva muovi - koulujen välinen muoviliikuntavälinekilpailun finaali. Koululaiset esittelevät keksimiään muovista suunniteltuja liikuntavälineitä.

Klo 15-16 Plogging eli roskajuoksu, yhteistyössä Zero waste ry:n kanssa, juoksun aluksi kerrotaan myös mitä Zero waste -toiminta on.

Klo 16-18 Muovipaneeli ja tietovisa, tapahtuman huipentaa Pikku Kakkonen. Muovipakkausten nopeimmille tuojille vaihdossa Ylen kierrätysämpäri.



Pakkausmuoveiksi luokitellaan esimerkiksi muoviset tyhjät shampoo- ja saippuapullot, leipäpussit ja jugurttipurkit ja myös pääsiäismunan sisältä löytyvät muoviset munat.