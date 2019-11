Pakkasista on saatu nauttia Oulussa jo viikon verran, mutta milloin pääsee luistelemaan – "Käyttöönoton merkki on se, kun kentälle syttyvät valot"

Pakkasista on saatu Oulussa nauttia koko viikon. Luistelijat odottavatkin jo malttamattomina kentille ja kaukaloihin pääsyä, varsinkin kun sääennusteen mukaan mainiot luistelu- ja jäädytyssäät jatkuvat.

Milloin kentät saadaan luistelukuntoon, isännöitsijä Petri Yli-Pyky Oulun kaupungin liikuntapalveluista?

– Liikuntapalveluilta on annettu kaikille urakoitsijoille lupa aloittaa jäädytykset. Jääalueiden urakoitsijoita on tänä talvena kuusi.

Onko urakoitsijoille määritelty tärkeysjärjestystä, jossa kentät pitää jäädyttää?

– Kanta-Oulun alueella pyritään ensin saamaan jäät urheilukeskuksiin ja aluekohtaisesti keskeisimmille kentille.

Kuinka pian tieto kentän jäädyttämisestä ja valmistumisesta käyttökuntoon päivittyy nettiin kunnossapidon seurantajärjestelmään?

– Kunnossapitojärjestelmään merkitään kenttä avatuksi, kun se on valmis ja jää on turvallisessa käyttökunnossa. Käyttöönoton merkki on myös se, kun kentälle sytytetään valaistus.

Kenttien ja latujen kunnossapitojärjestelmän löydät tästä linkistä. Palvelusta löytyvät myös Kempeleen, Muhoksen ja Tyrnävän kenttien kunnossapidon tilanteet.

Katso paikkakuntakohtainen sääennuste tästä Kalevan Sää-sivulta.