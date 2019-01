Pakkanen näkyy eläinlääkärin vastaanotolla Oulussa: Koirien anaalirauhasvaivat lisääntyvät – lähetä kuva lemmikin talviasusteesta

Kyllä käydään sen mitä koira haluaa, osaa kyllä kotiin kun haluaa. Ei vaatteita vaikka on pikkukoira, liikkuva koira ei palellu. Toinen mikä ihmetyttää on nuo tassuvahat, nyt kun ei ole kosteaa eikä suolaa tassut pysyy tosi pehmeinä ja hyvinä, ilman mitään rasvoja, märkää ja pakkasta vuoronperään on huono tassuille. Tosin näin tänään niitä kolmijalkaisia koiria, kun meinasivat tassut jäädyttää, niille kannattaisi tossut laittaa tai liikkua reippaammin.