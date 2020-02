Päivi Laajala hyppeli nuoruudessa laskuvarjolla ja päristeli moottoripyörällä – nyt Oulun kaupunginjohtaja tykkää kotoilusta, eikä lauo värikkäitä kannanottoja

Päivi Laajalan mielestä on olennaista nähdä ympärillään hyvää, sitä mitä on saatu aikaan ja mitä mahdollisuuksia on olemassa. -Todella hyviä juttuja on Oulussa saatu aikaan, mutta ne tahtovat unohtua. KUVA: Jukka-Pekka Moilanen