Päivän kotoiluvinkki: Tällainen on marttojen kotivara – ruokaa koko perheen tarpeisiin ainakin 72 tunniksi

Kotivaraa tarvitaan esimerkiksi, jos kauppaan ei pääse sairastumisen vuoksi.

Martat neuvovat, että kotivarassa on hyvä olla vettä ja ruokaa koko perheen tarpeisiin ainakin 72 tunniksi.



Jokaisessa kodissa pitäisi olla valmius selvitä itsenäisesti häiriötilanteen sattuessa ainakin kolme vuorokautta. Suositus on tehty yhteistyössä viranomaisten ja järjestöjen kanssa.



Kotivara ei ole erillinen hätävarasto, vaan tuotteita käytetään ja kierrätetään koko ajan.



Kotivara kannattaa koota sellaisista elintarvikkeista, joita käyttää muutenkin. Pullotettua vettä on hyvä pitää kotona aina varalla. Vettä tarvitaan juotavaksi noin 2 litraa päivässä.



Hanki kotivaraan esimerkiksi:

- Juotavaksi valmista mehua ja pullotettua vettä

- tuoreita hedelmiä, kasviksia ja juureksia sekä säilykkeitä

- leipää, näkkileipää, riisikakkuja, korppuja

- pähkinöitä, siemeniä, kuivattuja hedelmiä

- hilloja, soseita

- muroja, myslejä, hiutaleita

- mehuja, mehukeittoja

- huoneenlämmössä säilyvää maitoa ja kasvijuomia

- kala-, liha- ja papusäilykkeitä

- lastenruokia

- pikariisiä, linssejä, pastaa, nuudeleita, pussikeittoja, valmiskastikkeita, kastikejauheita, muusijauhetta, soijarouhetta

- erityisruokavalioiselle sopivaa ruokaa

- välipalapatukoita, keksejä, suklaata, sipsejä

- lemmikeille ruokaa

Muut välttämättömyystarvikkeet

- lääkkeet

- erityisruokavalion elintarvikkeet

- tölkinavaaja

- radio ja paristot

- hygieniatarvikkeet

- vaipat yms.

- tuorekelmut, teippi, muovipurkit

- taskulamppu ja paristot

- joditabletit

- kynttilät ja tulitikut

- käteistä rahaa

- lemmikkieläinten tarvikkeet

Lue lisää marttojen kotivarasta.