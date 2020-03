Päivän kotoiluvinkki: Puhdista kahvinkeitin marttojen ohjeilla

Kahvista jää sekä kannuun että suodattimeen rasvaa, joka kannattaa pestä pois säännöllisesti. Pelkkä vesihuuhtelu ei riitä, kertovat martat.

Puhdista kannu ja suppilosuodatin aina käytön jälkeen käsiastianpesuaineella tai ruokasoodalla ja kuumalla vedellä. Huuhtele hyvin.



Kahvinkeittimen perusteellisempi puhdistus on marttojen mukaan ajankohtaista, kun

keittimen ääni on muuttunut tai voimistunut. Lisäksi kahvin keittoaika on ehkä pidentynyt.

Ripottele suppiloon ruokasoodaa ja harjaa se kostealla astianpesuharjalla. Huuhtele hyvin.

Myös tummentuneet kahvikupit puhdistuvat ruokasoodalla, martat vinkkaavat.

Pese välillä myös kahvinkeittimen vesisäiliö. Ennen vesisäiliön puhdistamista irrota kahvinkeitin sähköverkosta. Varo pesun aikana, ettei laitteen sähköosiin pääse vettä.

Laita säiliöön kuumaa vettä. Harjaa säiliö astianpesuharjalla ja käytä astianpesuainetta.

Ahtaita koloja voit pestä pulloharjalla.



Vältä happamia ja voimakkaasti emäksisiä puhdistusaineita. Säiliössä voi olla alumiinisia osia, jotka eivät siedä voimakkaita pesuliuoksia.



Huuhdo vesisäiliö pesun jälkeen useaan kertaan ja keitä 2-4 kannullista puhdasta vettä.

Kahvinrasva pois vesisäiliöstä ruokasoodalla

Jos vesisäiliöön on kerääntynyt kahvirasvaa, puhdista säiliö ruokasoodalla. Valmista ruokasoodaliuos, jossa on 3 ruokalusikallista ruokasoodaa ja 1 litra lämmintä vettä.



Kaada seos kahvinkeittimen vesisäiliöön ja laita keitin päälle. Älä käytä suodatinpaperia.

Kun puolet seoksesta on valunut pannuun, sammuta keittimen virta. Anna seoksen vaikuttaa noin 30 minuuttia.



Käynnistä keitin uudelleen ja anna lopun seoksen valua keittimeen. Huuhtele laite valuttamalla puhdasta vettä pari-kolme kertaa laitteen läpi.

Katso marttojen verkkosivuilta, kuinka poistat kalkin kahvinkeittimestä etikalla.