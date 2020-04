Päivän kotoiluvinkki: Pienet asiat pitävät yllä kodin siisteyttä – hommia kannattaa jakaa eri päiville

Martoilla on käytännöllisiä ohjeita, joita noudattamalla kodin siivous on helpompaa.

Siivoustöitä kannattaa jakaa eri päiville. Kun siivoaa tasaisesti läpi vuoden, voi unohtaa suursiivoukset ja likaa räjäyttävät aineet.

On hyvä laittaa ulko-oven eteen kunnon kynnysmatto ja jättää jalkineet eteiseen.



Pane tavarat säännöllisesti omille paikoilleen, jolloin järjestys säilyy paremmin.

Älä anna turhan tavaran kertyä kaappeihin ja pöydille.



Vie vanhat sanomalehdet ja mainokset mahdollisimman pian paperinkeräykseen, pullot kauppaan ja lasipurkit lasinkeräykseen.



Kiinnitä huopapalat kalusteiden jalkojen alle. Lattiaan ei tule naarmuja ja huonekaluja on helppo siirrellä.



Poista tahrat mahdollisimman pian, jolloin ne lähtevät helpoiten. Tuuleta kotona nopeasti ja tehokkaasti.



Hanki kunnon siivousvälineet ja -aineet.



Jos kodissa on koronavirukseen sairastunut, martat neuvovat tehostamaan siivousta.