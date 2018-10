Päiväkotiketju Touhula avaa tammikuussa uuden päiväkodin Oulun Etu-Lyöttyyn

Googlasin ennen pk:n valintaa ja hakua, tutustuin yksikköön mihin lapsi oli menossa ja hyvin on mennyt. Viestintä meidän kohdalla on ollut avointa ja positiiviset ja negatiiviset palautteet on otettu vastaan (ja korjattu asiat mikäli korjattavaa on). Meillä lapsi mielellään menee ko.päiväkotiin.

Ryhmissä on hoitajia vaihtunut, mutta se on toisaalta monesta syystä luonnollista.