Painetun älyn soveltamisen innovaatiokilpailu järjestetään Oulussa – 150 osallistujaa lähes 10 eri maasta

Painetun älyn soveltamisen innovaatiokilpailu PrintoCent InnoFest järjestetään Oulussa torstaina ja perjantaina.

InnoFestiin on tulossa noin 150 ihmistä lähes 10 eri maasta, kilpailevia joukkueita on 25. Kisailijoiden tueksi on saatu myös alan tutkijoita VTT:ltä, Oulun yliopistosta, Oulun ammattikorkeakoulusta sekä painetun älyn yrityksiä.

Lopputuloksena on kahden päivän nopea puristus, jonka aikana eri alojen ideat hiotaan painettua älyä täysin uudella tavalla hyödyntäviksi ratkaisuiksi.



– Tähän mennessä InnoFestiimme on tulossa tiimejä muun muassa Italiasta, Ruotsista, Saksasta ja Alankomaista suomalaisten lisäksi. Osallistujien sekä ideoiden laaja kirjo todentaa sitä, että painettu äly on siirtynyt tutkimusympäristöistä teolliseen tuotantoon. Nyt voimme nähdä painettuja komponentteja niin lasin, muovin kuin erilaisten pinnoitteidenkin sisällä, toteaa Ilkka Kaisto, PrintoCent InnoFestin isä.



Vuosittainen kilpailu on ilmainen osallistujille ja parhaat ideat palkitaan eri kategorioissa. Tämän vuoden tuomaristossa ovat mukana Bengt Christensson sekä Edward Schneider Sprit Venturesilta, Markku Känsäkoski Ginolikselta ja Pekka Lamminpää Sanminalta.



Painettu liiketoiminta kasvussa



Merkittävien uusien keksintöjen lisäksi painettu äly mahdollistaa liiketoiminnan kasvua. Viimeisimmän arvion mukaan Suomeen tulee yli 1000 uutta painetun teollisuuden työpaikkaa vuoteen 2020 mennessä.



Painettua älyä voidaan soveltaa muun muassa esineiden internetissä, autojen sisä- että ulkorakenteissa, tuulilaseissa, kodinkoneissa, terveys- ja hyvinvointituotteissa, älyvaatteissa.