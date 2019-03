Se on juuri näin ja sitä apua tukea palvelua tulisi saada paljon aikaisemmin jo. Kun asiat pitkittyy niin ne myös mutkistuu! Sama asia on mielenterveyspuolella. Kun saat nuoren lähtemään apua hakemaan niin apua saa vasta yli puolenvuoden odottelun jälkeen jos silloinkaan! Pillerit kouraan vain ja odottelemaan ja siinä on portti pään sekoittamiseen kun on niin paha olo ja päihderiippuvuus on valmis! Kuka kantaa vastuun no vanhemmat tietenkin!