Pääsiäiskokko palaa taas lankalauantaina Oulun Lammassaaressa – parhaimmillaan kokon loimua on seurannut parikin tuhatta ihmistä

Tapahtuma on oululaisittain harvinainen, sillä perinne tulee eteläiseltä Pohjanmaalta.

Lammassaaren pääsiäiskokko palaa lauantaina jo 40:nnen kerran. Ensimmäisen kerran Lions Club Oulu rakensi kokon vuonna 1980 ja sytytti siitä tähän päivään asti kestäneen perinteen.

Ensimmäinen kokko sytytettiin Lammassaaressa vuonna 1980. Mukana – asianmukaisesti pukeutuneina – olivat muun muassa Eija (vas.) ja Outi Riihimäki sekä Eija Saukko. KUVA: Maikkola Tapio

Jossakin päin suomea kuivuus on aiheuttanut sen, että pelastuslaitokset ovat kieltäneet kokkojen polton. Oulussa sitä tilannetta ei ole, ja tuli syttyy lankalauantaina Lammassaaressa suunnitellusti kello 18.

– Ei ole esteitä, koska luntakin on Lammassaaressa vielä reilusti. Kokkoa aletaan lauantaina aamulla koota. Joskus se tehtiin valmiiksi aikaisemmin, mutta sille kävi kuin Gävlen olkipukille, eli se paloi ennen aikojaan, kertoo kokkotapahtuman tiedotuksesta vastaava Petri Nieminen LC Oulusta.

Parhaimmillaan kokkoa on tullut seuraamaan parikin tuhatta ihmistä. Käsiohjelmia painetaan 2 000, ja monena vuonna ne ovat kaikki menneet.

– Se on niin paljon säästä kiinni. Yhtenä vuonna taivaalta tuli jalkarättejä, eikä siellä silloin ollut viittäkään sataa ihmistä. Nyt saattaa kärppäpeli verottaa, mutta ilma on ainakin kohdallaan. Joskus Lammassaari on ollut ihan mutaikkoa, mutta nyt siellä pystyy liikkumaan hyvin.

Pääsiäiskokon perinnettä vietetään enemmän eteläisellä Pohjanmaalla, suunnilleen Nivalan korkeudelta alaspäin. Pohjois-Pohjanmaalla se on harvinaisempaa.

– Pitkäaikainen leijonamme Yrjö Rajamäki sen tänne aikoinaan toi koska oli itse Etelä-Pohjanmaalta kotoisin.

Tapahtuman tuotto käytetään joka vuosi hyväntekeväisyyteen paikallisten kohteiden tukemiseen.

Käytkö lauantaina katsomassa pääsiäiskokkoa? Lähetä meille kuva pääsiäiskokon roihusta joko viestillä numeroon 13222 tai verkkolomakkeen kautta. Teemme kuvista kuvagallerian.