Pääsiäisen menoliikenteen ruuhkat alkavat laantua – Pelti rytisi, mutta vakavilta loukkaantumisilta vältyttiin pohjoisessa

Nykyisin ylinopeudella ohittaja ja vasemman kaistan vaikka tilaa ajaja on nuori nainen. Vaikka jono tai punaiset valot edessä näkyy, on vielä yhdestä ohi päästävä. Turvaväliä ei älytä pitää ja vilkkua näytetään kääntymisen aikana vasta. Vaaralliseksi on ajotavat menneet. Mihin se kiire on?