Pääministeri Sipilä kommentoi Oulun tuoreita seksuaalirikosepäilyjä: Tunnen syvää inhoa tekoja kohtaan – "Ajatuksemme ovat näiden nuorten ja heidän perheidensä tukena"

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) antoi perjantaina illalla lausunnon Oulun uusiin seksuaalirikosepäilyihin liittyen.

Lausunto tuli reilut pari tuntia sen jälkeen, kun poliisi kertoi uusista alaikäisiin tyttöihin Oulun alueella kohdistuneista epäillyistä seksuaalirikoksista. Niistä epäillään ulkomaalaistaustaisia miehiä.

Sipilä toteaa, että "jo aiemmat teot alaikäisten seksuaalisesta hyväksikäytöstä herättivät minussa syvän inhon tunteen."

Sipilä kertoo ymmärtävänsä myös täysin kansalaisten keskuudessa esiintyvän huolen ja järkytyksen.

– Jokaisen tänne tulevan on noudatettava Suomen lakeja ja kunnioitettava jokaisen ihmisen koskemattomuutta. Tästä emme tingi tippaakaan. Rikoksiin syyllistyneet saatetaan vastuuseen teoistaan oikeusvaltion periaatteiden mukaan.

Sipilä toteaa myös, että vakavat rikokset vaikuttavat kielteisesti pysyvän oleskeluluvan saamiseen.

– Turvapaikkajärjestelmän tehtävä on auttaa hädässä olevia, mutta rikollisia se ei voi suojella. Hallitus on muuttanut vuoden alusta lakia niin, että törkeisiin rikoksiin syyllistyneiden ulkomaalaisten karkottaminen on helpompaa, Sipilä toteaa.



Sipilä lausuu myös, että poliisi tutkii tapauksen ja riippumaton oikeuslaitos antaa aikanaan tuomionsa syyllisille.

Hän kertoo myös keskustelleensa asiasta sisäministeri Kai Mykkäsen (kok.) kanssa.



– Ajatuksemme ovat kaikkien näiden alaikäisten nuorten ja heidän perheidensä tukena näissä täysin epäinhimillisissä ja tuomittavissa teoissa. Tämänkaltaista väkivaltaisuutta ja piittaamattomuutta en voi ymmärtää, Sipilä päättää lausuntonsa.