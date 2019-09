Pääministeri Kretschmann vierailulla Oulussa Mersuja valmistavasta Baden-Württembergistä – Vihreät johdattaa tähtimaata

Pääministeri Kretschmann on juuri vierailulla Oulussa Mersuja valmistavasta Baden-Württembergistä.

Ouluun maanantaina ison saksalaisdelegaation kanssa saapunut Baden-Württembergin osavaltion pääministeri Winfried Kretschmann on puolueineen suositumpi kuin koskaan. Vihreiden kannatus on tuoreen gallupin mukaan noussut vastikään hänen johdollaan peräti 38 prosenttiiin. Kretschmann on toiminut Saksan ensimmäisen vihreiden hallitseman osavaltion päämiehenä vuodesta 2011 alkaen ja tähtää 2021 kolmannelle kaudelle.

Vihreiden esiinmarssi on ollut merkittävää, sillä juuri Baden-Württembergissä toimii esimerkiksi Mercedes-Benz. Se onkin yksi Saksan sisäisistä automaista yhdessä BMW:tä valmistavan Baijerin ja Volkswageneita edustavan Ala-Saksin kanssa.

Kolmikko on vastikään liittoutunut, koska autontuottajat ohitettiin Saksan energiakäänteen avainteknologian, sähköakkujen valmistuksessa vaaditun kennotuotannon sijoituspaikasta päätettäessä. Laitos menee Münsteriin.

Kretschmann, 71, alunperin biologian opettaja ja kommunismin kannattaja, on ajanut vihreiden aatteita 40 vuotta, aina puolueen perustamisesta alkaen. Tavoitteekseen hän on ilmoittanut uudistaa maata niin ekologisesti kuin sosiaalisestikin.

Baden-Württembergistä on määrä muokata kestävän liikkumisen pioneerialue. Viime aikoina on panostettu esimerkiksi pikapyöräteihin. Kaikkia vauraan, yrittäjyyttä vaalivan osavaltion kulmia ei tosin voida tavoittaa polkemalla, sillä asukkaista joka kolmas asuu maaseudulla. Viime vuonna autoteitä rakennettiin ja uudistettiin yli miljardilla eurolla.

On epäselvää, miten spagaatti ekologisuuden ja liikkuvuuden välillä luonnistuu. Ellei sitten yhdistämällä ideoita. Maanantaina pääministeri kommentoi videolla Twitterissä Frankfurtin lentokentältä matkaavansa Suomeen vaihtamaan ajatuksia digitalisaatiosta ja liikenteen muutosmahdollisuuksista.

Liittohallitus julkaisi vasta viime viikolla runsaan 50 miljardia euroa maksavan ilmastopaketin, jota vihreät on oppositiossa kritisoinut löysäksi.

Myös Kretschmann on pettynyt ilmastotoimiin.

– Mihin tämä vie, kun nuoret lähtevät kadulle ja kohtaavat vain rohkeuden puutetta, hän on ihmetellyt.

Pääministeri patisti vastikään puoluettaan reagoimaan ilmastonmuutokseen: vaikka sitten kielloin. Hän muistutti Vanhan Testamentinkin perustuvan kymmenelle käskylle.