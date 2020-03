OYS:n rakennustyömaa on säästynyt takaiskuilta, mutta muutoksia voidaan joutua tekemään – "Mietimme parhaillaan, onko tämä huono aika järjestää kilpailutusta"

Yliopistollisen sairaalan työmaalla huomioidaan turvallisuuden lisäksi tartuntojen ehkäisy. Aikataulu pitää tällä hetkellä hyvin ja kestäisi jopa pieniä takaiskuja.

Oulun yliopistollinen sairaala saa viereensä perijän, kun uusi sairaala rakentuu aivan vanhan viereen. Kajaanintien varteen tulevan A-osan kerrosten rakentaminen etenee tällä hetkellä puolivälissä.

– Aikataulun mukaisesti rakennuksen vaippa, eli ulkoseinät ja vesikatto ovat valmiina vuoden päästä huhtikuussa, kertoo ohjelmajohtaja Kari-Pekka Tampio.

Tämän rakennuksen viereen on alettu rakentamaan B-osaa, joka on valmiina ollessaan yhtä rakennusta A-osan kanssa. Nämä rakennukset muodostavat sairaalan pääkokonaisuuden, jossa on saman katon alla kaikki sairaalan 24/7-toiminnot.

B-osan perustukset alkavat olla valmiina ja rakenteitakin nostetaan jo paikoilleen. Myös sädehoitolaitoksen rakennustyöt etenevät. Ensimmäisenä uusista rakennuksista käyttöön on tulossa pysäköintitalo, joka on tarkoitus ottaa käyttöön toukokuussa.

A- ja B-osien työmaat ovat Tampion mukaan hyvin aikataulussa ja mahdollisesti jopa puoli vuotta edellä. Rakennusprojektin pitkästä kestosta ja koronaviruksen aiheuttamasta uudesta tilanteesta johtuen tilanne voi kuitenkin muuttua. Koronaviruksen aiheuttamilta ongelmilta on vielä työmaalla vältytty.

– Työmaat ovat tehneet hyvää työtä suojautumisen kanssa. Työntekijät tekevät työtä pienissä ja samoissa ryhmissä, sekä käyvät kahvitauoilla eri aikaan, Tampio kertoo.

C-osan rakentamisen on tarkoitus alkaa noin vuoden päästä. Ensi vuoden tammikuussa työmaan on tarkoitus alkaa sillä, että vanha pesula puretaan alta pois.

Koronaviruksen takia rakennusprojektin C-osan hankintojen aloitusta saatetaan siirtää. Yritysten osallistumisilmoittautumisen on tarkoitus alkaa ensi viikon alussa, mutta päivämäärä voi siirtyä.

– Mietimme parhaillaan, onko tämä huono aika järjestää kilpailutusta palveluntuottajille. Tällä hetkellä yritykset huolehtivat nykyisistä projekteista ja henkilöstön hyvinvoinnista, Tampio sanoo.

Varsinaiseen rakennusaikatauluun ei tällä muutoksella olisi Tampion mukana vaikutusta. Hankinnat tehtäisiin muutoksen myötä vasta syksyllä. C-osan urakoitsija on tarkoitus valita juhannuksen tienoilla.

Vanhasta sairaalasta ei ole tarkoitus jättää juuri mitään jäljelle. Kun kymmenen vuoden päästä siirrytään 2030-luvulle, on jäljellä enää uusi sairaala, avohoitotalo sekä lasten- ja nuorten osastojen L4-osan kaari, joka on suojeltu rakennus.

Purkutoimet aloitetaan vuonna 2024 lastensairaalan puolelta. Sitä seuraavina vuosina purkutyöt jatkuvat vanhan päärakennuksen puolella.

– Nämä viimeiset kymmenen vuotta yritetään pärjätä huonokuntoisessa sairaalassa. Toivotaan, että vanheneva tekniikka kestää, ohjelmajohtaja Kari-Pekka Tampio kertoo.

Uutta sairaalaa suunnitellaan ja rakennetaan silmällä pitäen sen omaa elinkaarta. Tontille jää vanhan sairaalan purkamisen jälkeen tilaa jälleen uudelle sairaalalle, kun nyt rakennettava OYS tulee tiensä päähän. Tampion mukaan tällainen malli on yleistä sairaalarakentamisessa, jotta muutto uuteen sairaalaan voidaan tehdä kerralla.