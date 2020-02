OYSissa remontoidaan ensi kesänä kuuden leikkaussalin ilmanvaihtojärjestelmät – remontti tuo saleille lisäaikaa

OYSissa remontoidaan tulevana kesänä keskusleikkausosaston leikkaussalien ilmanvaihtojärjestelmiä. Remontin suunnittelu aloitetaan sairaanhoitopiirin mukaan välittömästi.

Remontin taustalla on riski kuuden leikkaussalin ilmanvaihtojärjestelmän rikkoutumiselle. Ilmanvaihdon häiriintyminen aiheuttaisi välittömän leikkaustoiminnan alasajon kyseisissä saleissa.

Juhani Kettunen OYSin tekniikan palveluista kertoo, että nyt tehtävät korjaukset antavat leikkaussaleille neljä vuotta lisää käyttöaikaa.

– Teemme nyt välttämättömiä korjauksia, Kettunen toteaa.

Kettusen mukaan tavoitteena on, että leikkaustoiminta voi siirtyä uuteen sairaalaan häiriöittä ja ilman suunnittelemattomia keskeytyksiä. Keskusleikkausosaston leikkaussalien on tarkoitus siirtyä uuteen sairaalaan vuoden 2023 aikana.

Leikkaussalien ilmanvaihtoremonttien hinnaksi on arvioitu kaksi miljoonaa euroa. Remontin arvioidaan kestävän noin neljä kuukautta, mikä tuo muutoksia leikkaustoimintaan. Remontti toteutetaan kesäaikaan, jolloin suunniteltujen leikkausten määrä on pienempi ja henkilöstöä on lomalla.

OYSin operatiivisen tulosalueen johtaja Päivi Laurila kertoo, että leikkausten järjestämiseksi henkilöstön kanssa voidaan neuvotella esimerkiksi ilta-aikaan jatkuvasta toiminnasta, jolloin käytössä oleviin saleihin mahtuisi enemmän leikkauksia.

Kaiken kaikkiaan OYSissa on käytössä 40 leikkaussalia.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tiedotteessa todetaan, että vanhojen kiinteistöjen kunto tiedetään huonoksi. Sairaalan investointisuunnitelmissa onkin varauduttu erilaisiin remontti- ja ylläpitokustannuksiin ja kiinteistöjä korjataan tai uusitaan tarvittaessa.