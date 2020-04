OYSissa hoidettavana kahdeksan koronapotilasta, joista neljä tehohoidossa – määrä laski maanantaista yhdellä

Kun kerran Ruotsin tilanteesta on ollut niin paljon puhetta niin voi olla kiinnostavaa tietää että 14/4 Region Norrbottenissa oli 46 koronapotilasta sairaalassa, joista 10 tehohoidossa ( https://www.norrbotten.se/Halsa-och-sjukvard/Smittskydd-i-Norrbotten/Information-om-nya-coronaviruset/ ).

Region Norrbottenissa koronaviruksen ilmaantuneisuusluku on 62,8 asukasta 100 000 ihmistä kohti, Tukholman alueella se taas oli 202,2 asukasta 100 000 ihmistä kohti (https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/bekraftade-fall-i-sverige/ ).

Huomioitavaa on myös se että Ruotsissa tauti on valitettavasti päässyt riuhumaan vanhainkoteihin.