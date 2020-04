OYSissa hoidettavana kahdeksan koronapotilasta, joista kuusi tehohoidossa – työntekijällä ensimmäinen tuntemattomasta lähteestä tullut tartunta

Oulun yliopistollisessa sairaalassa on hoidettavana yhteensä kahdeksan koronaviruspotilasta. Heistä kuusi on tehohoidossa.

Pohjois-Pohjanmaalla on nyt yhteensä 81 todettua koronavirustartuntaa ja näistä kolme on sellaisia, etteivät tartuntaketjut ole selvillä.

PPSHP kertoo myös, että OYSin työntekijällä on todettu ensimmäinen koronavirustartunta, jonka lähde on tuntematon. Sairaanhoitopiirin mukaan hoitajan yksikön henkilökunta on käyttänyt työssä asianmukaista suojausta.

Koronavirukseen sairastunut työntekijä on jäänyt pois töistä heti oireiden ilmaannuttua, eikä hoidettujen potilaiden ole todettu altistuneen virukselle. Lisäksi altistunut hoitohenkilökunta on asetettu karanteeniin.

OYSissa aiotaan tehostaa henkilökunnan testausta. Lisäksi sairastuneen työntekijän yksikön koko henkilökunta testataan.

Koko Suomessa on todettu yhteensä 2 176 koronavirustapausta. Sairaalahoidossa koronapotilaita on Suomessa 228, joista tehohoidossa on 81.