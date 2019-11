OYSin Tulevaisuuden sairaala-hankkeen väistökeittiön piti maksaa 4,9 miljoona, mutta hinta onkin nyt 8,9 miljoonaa – "Kyllä harmittaa monella tapaa"

Tulevaisuuden sairaalan ravintokeskuksen väistötilakokonaisuuden kustannusarvio on ylittynyt noin 4 miljoonalla eurolla ja on nyt noin 8,9 miljoonaa euroa.

Mikä ravintokeskuksen väistökokonaisuus oikein on, ohjelmajohtaja Kari-Pekka Tampio?

– Ensimmäisen vaiheen alta puretaan ravintokeskus Kotka, jossa oli meidän vanha keittiö ja ruokala. Ruokalalle järjestettiin väistötilat syys-lokakuussa. Nyt uusi väistökeittiö on meidän uusi jakelukeittiö, joka on uusi tuotantolaitos cook and chill-systeemiin. Samalla uusittiin ympäristö ruuan jakelua varten. Vanha keittiö oli tullut elinkaarensa päähän.