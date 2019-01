OYSin parkkitalo suljetaan viikonvaihteessa – purkutyöt muuttavat kevyen liikenteen reittejä sairaala-alueella

Oysin työntekijät on todella ahtaalla tuon parkkeerauksen kanssa. Iltavuoroon tullessa ei ole paikkaa ja saati sitten lämpötolpallista.

Rauhanyhdistyksen parkkipaikalla ilmaista lämpöpaikkaa tarjolla kaikille , kun useiden tolppien ovi aukeaa esim. 5centin kolikoilla. Luit oikein, niissä ei ole avainta lainkaan, kun ne on vain "väliaikaisia" ratkaisuja. Ja tätä käytetään totta kai hyväksi, kun tällainen mahdollisuus on sinne luotu.

Siinä toimitukselle juttuvinkkiä kerrakseen, että selvittäisitte, että miksi tällainen käytäntö, kun ppshp:n porukka kuitenkin maksaa vuosimaksun lämpötolpan käytöstä.