OYSin opasteet uudistuvat keskiviikkona, käyttöön tulevat kirjain- ja väritunnukset

Oulun yliopistollisen sairaalan opasteita uusitaan tämän viikonlopun aikana. Alkuviikosta sairaalan tulevat asiakkaat kohtaavat sisääntulo-ovilla uusia opasteita.

Oulun yliopistollisen sairaalan opastus uudistuu 1. huhtikuuta, kerrotaan Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tiedotteessa. Uusi opastus perustuu kirjain- ja väritunnuksiin.



Alkuviikosta sairaalaan saapuvien asiakkaiden ajanvarauskirjeissä voi olla vielä vanha sisäänkäyntitieto. Maanantaista alkaen sisäovilla on kuitenkin rakennusosan kirjaimella ja värillä merkitty uusi tunnus.



Koko sairaalan pitkä ajoramppi rakennuksen edustalla puretaan lähiaikoina ja jatkossa sairaalaan tullaan sisälle vain katutasolta. Rampilla sijaitsevat toisen kerroksen sisäänkäynnit B1 ja B2 ovat käytössä vielä toistaiseksi.



Näin opastus muuttuu:

- B1-sisäänkäynti muuttuu kirjaimeksi K. Väritunnus on punainen

- B2-sisäänkäynnin uusi nimi on N. Väritunnus on tummanvihreä.

- B3-sisäänkäynnin nimi on S. Väritunnus on sininen.

- Synnyttäjät tulevat jatkossa sisään ovesta SN. Ovessa on soittokello, jolla synnyttäjä saa yhteyden vastaanottoon arkiaikojen ulkopuolella.

- A1 Oulun seudun yhteispäivystys säilyy katutasossa entisellä nimellä. Koronaepäily-asiakkaille on oma sisäänkäynti pääoven vasemmalla puolella.

- A6 sisäänkäynti lastensairaalaan on jatkossa LA. Koko lastensairaalan väritunnus on keltainen.

- A5 sisäänkäynti, jossa lasten päivystyksen vastaanotto sijaitsee, on jatkossa LC.

- T-rakennuksessa lastensairaalan takana olevan lasten psykiatrian vastaanoton sisäänkäynnit A5:2 ja A5:3 on jatkossa merkitty T-kirjaimin. T-rakennuksen väritunnus on vaaleanpunainen.

- Avohoitotalon sisäänkäynti on jatkossa G. Väritunnus on oranssi.

- A9 munuaisosaston sisäänkäynti on H. Väritunnus tummanvihreä.

- Medipoliksen sisäänkäynti on jatkossa M. Väritunnus on vaaleanvihreä.