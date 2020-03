OYSin liikennejärjestelyissä muutoksia: Ramppi pääosin pois käytöstä, bussipysäkit vaihtavat paikkaa

Kulku Oulun yliopistolliseen sairaalaan muuttuu huomisesta keskiviikosta alkaen.

Liikennejärjestelyt muuttuvat muun muassa siten, että sairaalan ramppi poistuu pääosin käytöstä ja linja-autoliikenne siirtyy maan tasalle lastenklinikan edustalla kulkevalle tielle. Kyseinen tie muuttuu myös kaksisuuntaiseksi.

Ramppi on käytössä toistaiseksi K-rakennusosaan kulkemista varten. Parkkipaikat sairaalan edessä säilyvät käytössä normaalisti. Asiakasovien aukioloihin voi tulla lähiaikoina muutoksia poikkeusolojen takia.

Myös bussipysäkkien sijainnit muuttuvat. Pysäkit B1, B2 ja A6 jäävät pois käytöstä. Jatkossa bussipysäkit sijaitsevat lasten päivystyksen sisäänkäynnin edessä molemmin puolin tietä.

Sairaalan vanha ajoramppi puretaan vaiheittain huhti-heinäkuun aikana. Purkutyöt aloitetaan huhtikuussa sairaalan eteläpäädystä.

Rakennustöistä ja poikkeusjärjestelyistä johtuen sairaalaan saapumiseen kannattaa varata normaalia enemmän aikaa.

Samaan aikaan liikennejärjestelyjen muutoksen kanssa sairaalassa siirrytään uuteen opastusmalliin. Sisäänkäynnit on jatkossa nimetty rakennusosien mukaan, ja potilaat ohjataan oikeaan paikkaan rakennusosan kirjainta ja väriä seuraamalla.

Näin opastus muuttuu:

- B1-sisäänkäynti muuttuu kirjaimeksi K ja sen väritunnus on punainen

- B2 ja A3:1 sisäänkäynnit yhdistyvät maan tasalle ja sisäänkäynnin uusi nimi on N ja sen väritunnus on tummanvihreä.

- B3-sisäänkäynnin uusi nimi on S ja väritunnus on sininen.

- Synnyttäjät tulevat jatkossa sisään ovesta SN. Ovessa on soittokello, jolla synnyttäjä saa yhteyden vastaanottoon arkiaikojen ulkopuolella.

- A1 Oulun seudun yhteispäivystys säilyy katutasossa entisellä nimellä. Koronaepäily-asiakkaille on oma sisäänkäynti pääoven vasemmalla puolella.

- A6 sisäänkäynti lastensairaalaan on jatkossa LA ja koko lastensairaalan väritunnus on keltainen.

- A5 sisäänkäynti, jossa lasten päivystyksen vastaanotto sijaitsee, on jatkossa LC.

- A5:1 sisäänkäynnin uusi nimi on LD.

- Lastensairaalan takana olevan lasten psykiatrian vastaanoton sisäänkäynnit A5:2 ja A5:3 on jatkossa merkitty T-kirjaimin. T-rakennuksen väritunnus on vaaleanpunainen.

- A8 sisäänkäynti avohoitotaloon on jatkossa G ja sen väritunnus on oranssi.

- A9 sisäänkäynti munuaisosaston vieressä on uudelta nimeltään H.

- Medipoliksen sisäänkäynti on jatkossa M ja sen väritunnus on vaaleanvihreä.