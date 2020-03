OYSin erityisvastuualueella hoidettavana neljä koronaviruspotilasta, yksi tehohoidossa – näin potilasmäärät jakautuvat koko Suomessa

Onneksi meillä on THL, joka kertoo, ettei Suomessa ole mitään huolta koronasta.

Me suomalaiset voimme uskoa THL:ään, sillä meillä on maailman tietävimmät virkamiehet, jotka kertovat aina totuuden.

Olkaamme kaikessa rauhassa, sillä vasta myöhemmin saatetaan kertoa, ettei täyttä totuutta haluttu kertoa kansalle, ettei syntyisi paniikkia, vaan ylväästi jaksaisimme pitää kansantaloutta ja tuottavuutta mahdollisimman korkealla.

Lopputuloksena on tilanne, joka on ehkä jo ennustettavissa, sillä perussairaat eivät enää pääse esimerkiksi HUS:in alueella koronavirustestiin, vaikka oirekuva olisikin sairaudelle ominainen.

Kehoitetaan soittamaan hätätilanteessa ja oireiden pahetessa numeroon 112. Tämäkin on muuten ihan totta!

Kiitos THL ja Suomen virallinen media.