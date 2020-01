OYSiin ei ole tullut yhtään silmävammapotilasta – Ilotulitteista koitui koko maassa viime vuodenvaihdetta vähemmän silmävammoja

Suomessa on mennyt järki. Mikään asia ei ole enää missään suhteessa todellisuuteen.

Esim vaikka muutama ilotulitevahinko tulisikin, tapahtuu AINA vahinkoja joita ei kielloilla ja rajoituksilla poisteta. Voidaan verrata vaikka ilotulitevahinkoja liukastumisien aiheuttamiin vahinkoihin, jopa kuolemantapauksiin, niin edes puhuminen ilotulitevahingoista joutuu kastiin täysin merkityksetöntä.

Se vain on outoa, että kun kerran Suomi on tällainen holhousvaltio, miksi maan sisäinen turvallisuus on päästetty retuperälle ja annetaan huonontua edelleen? En ymmärrä miksi kaikki tapaturmaiset vaarat yritetään laeilla ja valvonnalla kitkeä, mutta maan turvallisuudelle tuntuu olevan yksi hailee?