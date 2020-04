OYS: Sairaalaan on yhä turvallista tulla koronaepidemiasta huolimatta – sairaala toivoo, etteivät ihmiset peruisi aikojaan oma-aloitteisesti

Oulun yliopistollisessa sairaalassa toivotaan, etteivät potilaat peruisi vastaanottoaikojaan oma-aloitteisesti. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtaja Ilkka Luoma on huolissaan siitä, että yhä useampi potilas on perunut tulonsa poliklinikalle.

Luoman mukaan vastaanottoaikojen käyttämättä jättäminen on huolestuttavaa. Luoman mukaan kansanterveydelliset ongelmat voivat pahentua, mikäli asianmukaisten hoitojen saaminen viivästyy.

– On tärkeää, että vastaanotolle tai muuhun hoitoon saavutaan kutsukirjeen osoittamana ajankohtana. Hoidon tarpeen arvion ja hoitolinjausten taustalla on aina lääketieteellinen arvio hoidon tarpeesta. Perussairauksissa on tärkeää ylläpitää hoitotasapainoa ja tutkimuksiin sekä vastaanotoille kutsutaan aina, kun potilaan turvallinen hoito sitä edellyttää, Luoma toteaa.

Sairaalaan ei kuitenkaan saa tulla flunssaisena, vaan tällöin tulee aina ottaa puhelimitse yhteyttä hoitavaan yksikköön.

Sairaalasta muistutetaan, että OYSiin on edelleen turvallista tulla koronaepidemiasta huolimatta. Sairaalassa koronaepäiltyjen potilaiden hoito hoidetaan erillisissä tiloissa, millä vältetään muiden potilaiden altistumista koronavirukselle.

OYSissa on tällä hetkellä hoidettavana yhteensä 10 koronaviruspotilasta. Heistä seitsemän on tehohoidossa.