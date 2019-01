Outojen viesteihin ei vastata – Teuvo Pakkalan koululla sosiaalisen median asioihin herättiin etuajassa

Oululaisella Teuvo Pakkalan koululla sosiaalisen median asioihin herättiin jo ennen kuin tuli ilmi lasten hyväksikäyttörikoksia.

Luokanopettaja Maria Viitasaaren mukaan koulu oli asioissa hereillä jo aiemmin, sillä sosiaaliseen mediaan erikoistuneen markkinointitoimisto Kuulun toimitusjohtaja Jonna Muurinen pitänyt asiaa koskevan koulutuksen vanhempainillassa jo viime vuonna.

– Meidän etumme on ollut se, että olemme olleet etujoukoissa. Meillä on ollut aikaa kertoa oppilaille näitä ohjeita. Vaikea sanoa, että onko siitä ollut hyötyä, mutta ei siitä ainakaan haittaa ole ollut. Outojen viesteihin ei kuitenkaan vastata, Viitasaari sanoo.

Vanhempainillan asiantuntijan koulutuksen aiheita olivat some-käyttäytyminen ja vanhempien rooli sekä miten vanhemmat pystyvät ohjaamaan ja suojelemaan lapsia. Siellä käytiin läpi kaikki some-kanavat ja niiden yksityisyysasetukset sekä puhuttiin somen vaaroista, mutta myös sen hyvistäkin puolista.

– Vanhempainillassa omalla luokallani on sovittu yhteisistä säännöistä. Totta kai niistä joskus varmasti lipsutaan, mutta olemme pyrkineet siihen, että iltaisin kello kahdeksan jälkeen viestejä ei lähetetä eikä aamulla ennen kello seitsemää saa laittaa viestejä yhteisissä kanavissa.

Somekouluttajan antama oppi on viety myös oppilaille. Heille on kerrottu myös siitä, kuinka helppoa somessa on valehdella esimerkiksi silloin, jos joku outo ihminen ottaa yhteyttä.

– Outo ihminen ei välttämättä ole se, joka sanoo olevansa. Tästäkin on puhuttu aiemmin kuin nämä tapaukset nousivat esille. Eli pikkuisen epäluuloinen saa siinä asiassa olla, Viitasaari selventää.

Viitasaaren mukaan somen ongelmana on enemmänkin ollut se, että oppilaat viestittävät toisilleen töksähtäen. Kysymys on ollut lähinnä kielenkäyttöön liittyvistä asioista.

– Äidinkielen tunnilla on ollut helppoa opettaa, että viestiä ei voi lyhentää loputtomasti ja miten helposti voi tulla ymmärretyksi väärin. Vaikka ei tarkoittaisi olla ilkeä, viesti saattaa kuulostaa ja näyttää ilkeältä, Viitasaari muistuttaa.

Lue myös, miten some-kouluttaja neuvoo vanhempia suojaamaan lapsia somen vaaroilta.