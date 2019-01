Ouluun pelastettiin ennätysmäärä ruokaa hävikiltä – määrä kasvoi 705 prosenttia viime vuoteen verrattuna

Hävikkiruoan myyntiin erikoistuneen Matsmartin oululaiset asiakkaat pelastivat viime vuonna ennätysmäärän, 18 000 kiloa, ruokaa hävikiltä, kun esimerkiksi Jyväskylässä vastaava luku oli 11 000, Vaasassa 10 000 ja Kuopiossa 9 000 kiloa.

Oulussa määrä kasvoi jopa 705 prosenttia suuremmaksi kuin vuonna 2017. Hiilijalanjälki vastaa 91 edestakaista Oulu–Helsinki -lentoa.

Matsmartin Suomen maajohtaja Michaela Böckelman luonnehtii suomalaisia kuluttajia ekologisiksi, valveutuneiksi ja ruokahävikistä tietoisiksi. Kun Matsmart aloitti 2014 toimintansa Ruotsissa, kuluttajilla oli ehkä enemmän hakemista. Suomeen yritys rantautui kesäkuussa 2017.

– Suomessa ihmiset ovat ryhtyneet puhumaan ruokahävikistä ja miten se vaikuttaa, ja se näkyy luvuissa. Oulun suuntaan toiminta on lähtenyt hienosti käyntiin, ja muutenkin näyttää siltä, että suomalaiset ovat ottaneet avoimin mielin vastaan ruokahävikistä pelastamisen, Böckelman miettii.

Matsmart myy ainoastaan ruokaa, jonka toimittamiseen ei tarvita kylmäketjua. Böckelmanin mukaan valikoima koostuu muun muassa kuivatuotteista ja juomista pois lukien alkoholijuomat.

– Oulussa kuluttajat yleisesti hankkivat perustarvikkeita kotiin. Kassiin lähtee tuttuja tuotteita ja tuttuja brändejä kuten Fazer ja Taffel, mutta toki ulkomaalaiset tuotteet Ruotsista ja jopa Yhdysvalloista ovat aika suosittuja, Böckelman selventää.

Matsmartin valikoima koostuu tuotteista, jotka ovat vaarassa joutua hävikkiin. Böckelman toteaa monen olettavan, että kysymys on ainoastaan tuotteista, joiden parasta ennen -päiväys on ohitettu, mutta se on vain osa valikoimasta.

Muita tuotteita ovat sesonki- eli kausiluonteiset tuotteet, kuten esimerkiksi glögiä ei ehditä myydä ennen joulua tai pakkaus on muuttunut tai ylituotanto tai painovirheet pakkauksissa tai lähestyvät parasta ennen päiväykset, jolloin tuotteiden elinikä jäisi niin lyhyeksi, että niitä ei ehtisi myydä.

Böckelmanin mukaan yritys hankkii jälleenmyytäväksi ruokaa ja muita tuotteita, joiden myynti tavallisiin ruokakauppoihin olisi syystä tai toisesta haasteellista.

– Kun Santa Maria vaihtoi pakkauksen, he miettivät, mitä tuotteille tapahtuu. Päädyimme siihen, että miljoona maustepurkkia myydään Matsmartin sivuston kautta. Tämä on yksi esimerkki.

Tukholman ulkopuolelta löytyy varasto, josta kaikki tuotteet keskitetysti toimitetaan. Suomessa verkkokaupasta ostetut paketit toimittaa Posti sekä Etelä-Suomessa startup-yritys Budbee.

Toimitusaika on 3–6 arkipäivää, Böckelmanin mukaan toimitus tapahtuu keskimäärin kahden arkipäivän kuluessa.

Viime vuonna Matsmartin kautta pelastettiin yhteensä 527 000 kiloa ruokaa Suomessa, mikä vastaa 811 000 kiloa hiilidioksidipäästöjä.