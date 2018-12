Ouluun ei jää yhtään varsinaista lelukauppaa Top-Toyn konkurssin myötä – entinen lelukauppayrittäjä kuvailee tilannetta säälittäväksi

Höpöhöpöhöpöhöpö! Ihan höpö koko juttu. Ihan on höpö koko lelukauppabisnes niin Suomessa kuin maailmalla. Yksi lelukauppafirma jos kaatuu niin siitä ei kärsi kukan. Ainoastaan mediat siitä tietaavat isoilla jutuillan. Ja se bisnes joka on siinä kapellimestarina. Lelukauppa on samanlainen teollisuusbisnes kuin lääketeollisuus. Ilman niitä ihminen ei voi elää ja uusia on luotava jatkuvasti vaikka kaikista niistä löytyy yhtä paljon tai enemmän haittoja kuin hyötyä. Molemmat koukuttavat ihmisiä ja sehän onkin bisnesmaailman se tärkein hillotolppa.